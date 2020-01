Filtran grabación de una llamada entre 'El Monstruo de Toluca' con su madre

Toluca, Estado de México.- En redes sociales comenzó a circular una grabación de la llamada entre Óscar 'N', mejor conocido como 'El Monstruo de Toluca' con su madre, en la cual le contó explícitamente sobre las personas que había asesinado.

En el audio también se escucha como el hombre asegura que su destino es morir.

Solo hay de tres sopas, o me matan, me suicido o me muero de viejo", dijo.