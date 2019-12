Florence Cassez se siente aliviada por la detención de Genaro García León

Ciudad de México.- Florence Cassez, la ciudadana francesa, mencionó que sintió una sensación de alivio, luego de enterarse de que las autoridades detuvieron a Genaro García en Estados Unidos, por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Mencionó que no sintió que su venganza haya sido saldada o algo por el estilo, sino que se sintió con un gran sentimiento de alivio.

No hubo realmente espacio para la alegría ¿Cómo decirle? La palabra que me viene a la mente, aún si no es la más justa es: alivio. Sentí algo parecido a un inmenso alivio. Pensé: ¡Por fin! No dejaba de repetirme mentalmente: ¡Por fin!", mencionó Cassez.