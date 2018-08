Fuerte accidente vehicular en la calzada deja varios heridos en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este domingo al rededor de las 18:20 horas se registro un accidente automovilístico en la calzada de Ciudad Obregón.

El encontronazo fue entre una camioneta pick up color negra y una pick up de la marca Nissan en color blanco; el hecho dejó varias personas lesionadas y perdidas materiales fuertes de los vehículos. Por fortuna no se han registrado personas sin vida.

El conductor de la pick up negra aparentemente conducía bajo los efectos del alcohol por lo que invadió el carril del otro auto impactándose de frente con la camioneta Nissan, que traía su circulación de poniente a oriente sobre la calzada Villa Nueva.

Al lugar acudieron elementos de la policía y de la Cruz Roja. La versión del chofer del vehículo negro es que le quiso pegar un infarto, según reportaron los oficiales.

Las personas lesionadas responden a los nombres de Sergio Herminia de 64 años, Etelvina de 46, Patricia de 42, Verónica de 32 y Lupita de 17 años; todos perteneciente a la colonia Beltrones.



También se reportó a una menor de 7 meses de nacida que fue trasladada en carro particular al hospital, ya que presentaba heridas muy graves.