"Grafícame esta": Alumnas denuncian acoso en Colegio México

Ciudad de México.- Alumnas del Colegio de México (Colmex) pusieron varios mensajes en diferentes lugares de la institución para denunciar acoso por parte de profesores, trabajadores y compañeros.

Con el hashtag #AquíTambiénPasa, usuarios de Twitter compartieron en esta red algunos de los mensajes que fueron distribuidos en el Colegio, ubicado en la Ciudad de México.

Los profesores son misóginos. Me albureó a media clase: “¡Grafícame esta!”. Mis compañeras no podían salir a clase sin que les viera el trasero. Me mandaba mensajes personales felicitándome por mis intervenciones. Me llamó a su cubículo sin razón aparente”, decía una de las denuncias unas de las denuncias.