Guanajuatense denuncia agresión sexual por parte de un doctor del Issste

Guanajuato, Guanajuato.- Durante un evento realizado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del Estado de Guanajuato, una mujer manifestó haber sufrido abuso sexual en una clínica del Issste.

La víctima, quien dijo trabajar dentro del área de seguridad de dicho lugar, expresó que un doctor en múltiples ocasiones la acosaba por lo que presentó una denuncia ante el Ministerio Público sin que se le diera seguimiento.

La mujer llegó al evento donde se realizó o una sesión del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Puse una denuncia y creo que no me están haciendo caso, quiero que hagan algo porque las autoridades no hacen nada, ya desde cuando presenté la denuncia y no me han prestado la atención como debe de ser”, dijo la mujer.