Hacker irrumpe en viaje de Uber de joven en CDMX; buscaban secuestrarla

Ciudad de México.- Una usuaria de Facebook denunció en redes sociales un posible intento de secuestro. La joven describió su mala experiencia en el servicio de transporte, quien estuvo a punto de ser víctima de algún delito.

Durante la madrugada del domingo 21 de abril, la usuaria pidió un Uber en el Zócalo de la Ciudad de México donde había un evento “con demasiado aforo”, y las calles estaban cerradas por lo que procedió a marcarle al chofer, para así estar de acuerdo con el punto de encuentro.

Que bueno que me llamas, me hackearon mi cuenta y la persona que va por ti no soy yo”, respondió el conductor.