Hallan muerto a un reo en Chiconautla; familiares aseguran que lo asesinaron

Toluca, Estado de México.- El día lunes se encontró a un recluso sin vida dentro del Centro de Readaptación Social de Chiconautla, por este hecho dos custodios fueron detenidos.

En primera instancia se había considerado que la causa de su fallecimiento fue por una sobredosis de sustancias ilegales, sin embargo, se ha revelado que su cuerpo presentaba golpes y contusiones.

La secretaria de Seguridad en el Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, informó que fueron puestos a disposición los dos guardias presuntamente responsables de agredir a golpes al preso que se halló muerto.

Explicó que, de acuerdo con indagatorias de la Fiscalía General de Justicia estatal, presuntamente los custodios agredieron al preso, quien presentaba golpes y contusiones, aunque aclaró que la persona privada de su libertad tenía un problema de sobredosis y que siguen investigando.

Aunque la investigación está en curso, familiares y otros internos aseguran que se trató de un asesinato.

No me voy a sentar a llorar aquí, porque hace 15 días hubo muerto, hace 8 días hubo muertito, hoy le tocó a mi hijo, hoy le tocó a mi hijo y no me voy a mover de aquí hasta que venga el director y el comandante que mató a mi hijo y que lo entierre, así como lo mató porque yo no tengo para enterrar a mi hijo", expresó la inconforme madre del reo muerto.