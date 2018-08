Hombre asesina a su esposa y muere días después en Nogales

Nogales, Sonora.- Un hombre que se encontraba en prisión, y purgaba una condena de 18 años de cárcel por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de su pareja, perdió la vida el pasado 5 de agosto cuando recibía atención médica al complicarse su padecimiento de diabetes con las lesiones que se causó el día de los hechos.

El hombre murió mientras recibía atención médica, en el Semeson de esta ciudad. Respondía al nombre de Ramón David Herrera Lomelí, de 37 años; había sido condenado el pasado 30 de julio en una audiencia en la que fue encontrado culpable de lesionar a su ex pareja, Alma Patricia “N.”, de 38, con un cuchillo en al menos siete ocasiones que le dejaron heridas de gravedad.

Gracias a los argumentos expuestos por los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), y a la mediación con las partes involucradas, el imputado reconoció su responsabilidad y solicitó un proceso abreviado con una pena acordada de 18 años de prisión.

El día de los hechos, Ramón David Herrera Lomelí se auto lesionó utilizando el mismo cuchillo con el que hirió a la víctima al pensar que había perdido la vida, luego ingirió ácido muriático.

Ambos fueron atendidos medicamente quedando el agresor bajo custodia para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de julio de 2018 alrededor de las 02:30 horas, cuando el agresor y la víctima iniciaron una discusión frente a los hijos de ambos y ante la madre de Alma Patricia.

Familiares tuvieron que intervenir para que Ramón David no lesionará a su ex pareja, pero no lo lograron por lo que solicitaron ayuda de las autoridades.