Hombre halla a menor cuyos padres encadenaron por consejo de psicóloga

Río Verde, San Luis Potosí.- Asombrado por la escena, un hombre encontró a un niño que deambulaba por un camino de tierra con cadenas colocadas en uno de sus pies: había sido atado por sus padres luego de que una psicóloga se lo recomendara, según lo que relató el pequeño.

El menor caminaba por dicha zona de la comunidad El Tule, en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí tras escapar de la milpa a la que lo habían encadenado, y sus palabras fueron grabadas por el individuo en un clip que ahora ha servido para denunciar la condición del niño a través de redes sociales, describen portales.

Según se aprecia en el video, el hombre cuestiona al menor sobre si piensa que le van a pegar por haberse desatado, a lo que el niño responde negativamente.

Pues, no, no pueden, porque la psicóloga les dijo que me amarraran, pero antes dijo que ya no me pegaran”, relata el menor, además de decir que la especialista también indicó que “Félix” ya no le siguiera diciendo maldiciones, algo que asegura esa persona no ha parado de hacer.