IMÁGENES: 'El Mijis' es golpeado con una piedra al salir del Congreso

San Luis Potosí.- El diputado, Pedro César Carrizales Becerra, 'El Mijis', se presentó este jueves con un parche en el ojo, debido a la agresión que sufrió saliendo del Congreso del Estado.

Me sucedió algo saliendo el Congreso, me gritaron maricón, apedrearon mi camioneta, nada más sentí el primer ‘pedradón’ y me gritaron maricón, llegaron mis escoltas, me llevaron para un lado y me bajaron de la camioneta porque la empezaron a apedrear”, dijo el diputado.