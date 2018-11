Inicia juicio contra padres asesinos de Lupita del caso "calcetitas rojas"

Nezahualcóyotl, Estado de México.- Por al menos nueve meses, el cuerpo de una menor estuvo en el forense de Nezahualcóyotl en calidad de desconocida, hace un año fue identificada como Lupita, la niña que se conoció como "calcetitas rojas".

El pasado 22 de noviembre se inició el juicio por feminicidio contra su madre y padrastro, Yadira Medina y Pablo Rodríguez Escamilla, acusados de haberla golpeado hasta la muerte.

El cuerpo de Lupita fue hallado el pasado 8 de marzo 2017 en un basurero, en la avenida Bordo de Xochiaca en Nezahualcóyotl, cadáver fue ubicado por el par de calcetas rojas que vestía y presentaba varias lesiones, la niña no fue reclamada por nadie.

Tiempo después se identificó como Lupita de cuatro años de edad, y que había muerto tras ser golpeada brutalmente por su padrastro y su madre.

La tía de Lupita, Marina, fue la primera en testificar en el juzgado oral del Penal Neza Bordo, mencionó que su hermana y su cuñado había mentido a la familia durante meses, asegurando que Lupita estaba viviendo otro familiar.

No puedo permitir que esto se quede así, que le hayan hecho tanto daño a la niña, yo no los estoy acusando a ellos, las autoridades van a determinar si son culpables o no, pero mi hermana sabe definitivamente que a esa niña yo la quería cuidar, yo se la pedí y no me la quisieron dar”