Joven de Coahuila es violada en su casa por dos elementos de la Policía

Saltillo, Coahuila.- Cristal narró que a su esposo, quien es de oficio mecánico, fue puesto contra la pared y a ambos policías les apuntaron con sus armas, amenazándolos y golpeados en varias ocasiones mientras les exigían que entregaran las drogas que vendían.

Pese a que la víctima explicó que desconocían las acusaciones, los oficiales, quienes llegaron a bordo de la patrulla FC14116, los siguieron torturando, colocándoles bolsas en la cabeza y dándoles toques con una chicharra.

En un momento de la situación, los dos de los policías llevaron a Cristal a la habitación de la primera planta, donde le exigieron otra vez que confesara el lugar dónde escondían las drogas que presuntamente vendían, sin embargo, ella negaba la acusación.

Me golpearon con las pistolas grandes en las costilla, me pararon del cabello y me aventaron sobre la cama, boca abajo, y uno de ellos me dijo que la iba a pagar, y que siempre voy a recordar de todo lo que me hicieron”, declaró Cristal llena de angustia.