Joven es herida en el cuello luego que un hombre intentara abusar de ella

Guanajuato, Guanajuato.- Una joven de 22 años usó su cuenta de Twitter para denunciar que fue víctima de una agresión, y hoy se encuentra internada en un hospital del Estado de Guanajuato.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, alrededor de las 20:30 horas, justo a unos pasos antes de entrar a su domicilio. La chica relata que un hombre en bicicleta la jaló por el cuello.

Me jaló del cabello y me tiró al suelo, grité con todas mis fuerzas pero eso lo descontroló, sacó una navaja y me la enterró en el cuello, pero eso no me importó. Sentía cortes en mis dedos, pero yo sólo pensaba en seguir viva y que no lograra lo que quería", relata la joven