Juez ordena que la Alerta de Violencia de Género sea activada en la CDMX

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, un juez federal ordenó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), que la Alerta de Violencia de Género sea activada a más tardar el 23 de septiembre en la Ciudad de México.

El Juzgado tercero de Distrito en Materia Administrativa, fue el que ordenó el decreto de esta alerta, por lo que la jefa de Gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió que se hablara sobre las medidas que habrían de tomarse para un mecanismo de alerta.

Siempre hemos sostenido que la Alerta de Violencia de Género en los diferentes estados y municipios donde se ha declarado, no ha tenido los resultados esperados; que el fondo es realizar las acciones necesarias para disminuir la violencia de género y no la declaratoria per se", comentó.