Kessya salió de su casa y no regresó; familiares reportan su desaparición

Ozumbilla, Estado de México.- Kessya Sunem, de 33 años de edad, madre de dos pequeños de 10 y 11 años, salió de su casa ubicada en el poblado de Ozumbilla desde la tarde del sábado para ir a un centro comercial, pero no ha llegado desde entonces.

Sus familiares denunciaron su desaparición y desde ese día comenzaron una campaña en redes sociales para encontrarla.

La ausencia de la joven madre fue reportada a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde le indicaron que para generar la carpeta de investigación en ODISEA necesitaban esperar 72 horas.

Nosotros ayer (domingo) metimos el reporte como persona desaparecida, el acta, pero se tenía que llevar a Zumpango que ahí es donde están las personas desaparecidas y se supone que apenas terminó el turno y yo le estoy marcando al de la Fiscalía y no me contesta para ir ya a Zumpango para recoger y me den el boletín (de búsqueda)”, explicó Husim, hermana de Kessya Sunem.

Husim, contó que Kessya Sunem alrededor de las 15:30 horas del sábado se dirigió sola a la Plaza Bella Mexiquense, localizada en la unidad habitacional Ojo de Agua.

“No iba a ver a nadie”, dijo. A la plaza comercial acudiría a realizar unas compras y regresaría a su casa para estar con sus dos hijos. Le marcaron minutos después de que se fue de su casa y no se pudieron comunicar con ella. Tampoco han recibido algún mensaje en las horas posteriores de que salió de su hogar.

Nos esperamos, ese día (sábado) yo a las 4 y 20 le empecé a marcarle y ya fue cuando me di cuenta que estaba apagado su teléfono, son 50 minutos después de que se fue, no es mucho tiempo relativamente, 50 minutos en lo que va y viene no es mucho. Ya cuando a las 4 y 20 que yo le mandé el primer mensaje y ya no le entró, pues se nos hizo muy raro la verdad”, recordó.