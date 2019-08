De Lucas Hopkins: "Guardia Nacional no ha dado buenos resultados en Sonora"

Hermosillo, Sonora.- La Guardia Nacional no ha tenido los resultados esperados en materia de seguridad, por lo que es urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno tengan una coordinación real y de estrategia, para atacar los hechos de violencia no solo en Sonora, sino en todo el país.

Así lo consideró, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins, quien dijo que lo que está provocando los hechos de violencia y sobre todo los homicidios dolosos en lugares públicos, es el flagelo del narcotráfico y del cual los políticos no quieren hablar.

Ante esta situación, es necesario que la federación tenga una mejor coordinación de trabajo con las autoridades estatales en materia de prevención de los delitos, a fin de que la Guardia Nacional dé los resultados que anunciaron con bombo y platillo, debido a que hasta el momento no se ha aplicado una verdadera estrategia de ataque a la inseguridad y que sólo se toman la foto en la mesa de construcción por la paz.

Ustedes no han visto una sola postura de absolutamente ningún funcionario de seguridad de ninguno de los tres niveles, ustedes no han visto ninguna estrategia contra el homicidio doloso, ustedes no han visto ninguna declaración y el tema del homicidio doloso tiene un origen, que por alguna razón a los políticos les da miedo mencionarlo, se llama narcotráfico”, expresó.