Las madres de un narco representan un código inquebrantable entre los cárteles

Ciudad de México.- De acuerdo a los expertos en el tema del narcotráfico, el único código que al parecer no se ha quebrantado entre los cárteles rivales, es que la madre de un enemigo no se toca.

Sin embargo, parece que las nuevas generaciones de narcos no saben de código o simplemente no los han respetado. Masacres de familias enteras incluidos menores de edad o bebés, así como inocentes, son hechos que según versiones, anteriormente no hacían lo integrantes de bandas delictivas.

Y es que en la cultura del narco la madre significa protección, y saben que hacerle algo a la mamá de un rival, se cobrará con la misma moneda.

Un ejemplo de ello es María Consuelo Loera Pérez, madre del 'Chapo', a quien dejaorn irse en una avioneta el día que un grupo delictivo saqueó la casa del Joaquín Guzmán en Sinaloa.

Otra famosa madre del narco en México es Alicia Félix Zazueta, matriarca del clan Arellano Félix, y de acuerdo a reportes de Inteligencia, en la familia siempre predominó el matriarcado.