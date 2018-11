Le llaman a Juan Raúl y nunca contesta; su mejor amigo lo secuestró y asesinó

Texcoco, Estado de México.- El joven Juan Raúl Miramontes de 17 años era un gran deportista, aficionado de la música. El menor de tres hermanos tenía el sueño de ser parte de la Fórmula 1. Diseñaba modelos de autos de carreras que eran reconocidos.

El 1 agosto de 2018, su cuerpo fue encontrado ya sin vida y con un balazo en la cabeza. Su mejor amigo habría sido el asesino.

Apenas 10 meses antes de aquel primero de agosto, Juan Raúl comenzó a salir con un nuevo amigo. Su madre, Mayela Velázquez Luna, no le tenía total confianza al nuevo compañero de su hijo, pero aún así lo invitaba a dormir y hasta dormía en su casa.



La familia Miramontes no pensaba que este joven de 18 años, sólo un año mayor que Juan Raúl, secuestraría a su hijo y no solo eso, acabaría con su vida. Ese primero de agosto, al ver que no llegaba a casa, los padres de Juan Raúl comenzaron a llamarlo, pero no les contestó.

Fue, entonces, cuando el teléfono fue contestado, una voz extraña les decía que Juan Raúl había sido secuestrado. La familia de Juan Raúl intentó llamar al mejor amigo pero este nunca les contestó hasta horas después, cuando les dijo que no sabía nada del menor.



Los secuestradores les pidieron dinero por el rescate de su hijo, pese a que nunca les comprobaron que Juan Raúl se encontrara con vida.

Fue entonces que la familia Miramontes acudió a las autoridades mexiquenses, quienes planearon detener a los responsables cuando llegaran a recoger el dinero exigido.



A través de un GPS instalado junto al monto en efectivo que entregaron a los plagiadores, la Policía mexiquense detuvo a tres personas. Entre los secuestradores estaba el mejor amigo de Juan Raúl, un expolicía federal y la novia de este.

Al día siguiente, Juan Raúl fue encontrado sin vida con un balazo en la cabeza.