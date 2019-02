Liberan a mujer secuestrada por que tenía una cicatriz de cesárea

Ciudad de México.- María Guadalupe vivió una de las peores experiencias de su vida el pasado domingo. Un sujeto la subió a un auto por la fuerza, la sometió a tortura psicológica, la agredió sexualmente y la liberó después de verle una cicatriz de cesárea.

La joven de 20 años salía de la estación Candelaria de las Líneas 1 y 4 del Metro, cuando un hombre la tomó por el cuello y la jaló del cabello para subirla a un Chevy negro.

El agresor, que podría tener entre 20 y 25 años, y otro hombre de complexión robusta, la pasearon por calles de la Ciudad de México por casi media hora, mientras recibía amenazas hacia ella y a su familia, así como tocamientos sexuales.

También pudo sentir cómo uno de los sujetos le frotó la espalda con varios objetos, le hizo tocamientos y le subieron la blusa, acción que pudo salvarle la vida.

Me levantaron la blusa de la parte delantera y me vieron el abdomen, ahí se dieron cuenta de mi cicatriz de cesárea, luego uno de ellos dijo: así ya no nos sirve y me dejaron ir", relató.