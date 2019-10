"Lo lamento, papi": Niño escapa de su casa tras perder sus útiles escolares

Ciudad de México.- Uriel Reyes, un niño de aproximadamente ocho años, dejó una carta a sus papás antes de escapar de su casa, luego de haber perdido sus útiles escolares.

Los hechos se dieron en la alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México, en la vivienda de los progenitores.

Lo lamento, mami, lo lamento, papi, pero tuve que irme, no tengo el sacapuntas y no encontré el cuaderno. Los quiero mucho. No me busquen. Los amé” se lee en carta.