Madre va por su hijo a escuela de Morelos y lo halla 'bañado' en sangre

Jiutepec, Morelos.- A través de redes sociales, una madre de familia denunció que al pasar por su hijo a la escuela lo encontró con el uniforme llenó de sangre.

El menor tenía lesiones en la boca y nariz lo que provocó que su playera estuviera ensangrentada.

La víctima de bullying asiste a la escuela primaria Tierra y Libertad, de la colonia Otilio Montaño en Jiutepec, Morelos.

Tolero muchas cosas pero esto simple y sencillamente NO. El día de hoy, lunes 8 de abril, mi hijo salió de la escuela primaria Tierra y Libertad con la playera toda ensangrentada. Me comentan mamás de otros grupos y del grupo de mi hijo que mi hijo es víctima de bullying por parte de sus compañeros. Tengo testigos del hecho y estoy muy enojada por qué podrán hacerme a mí lo que quieran pero con mis hijos nadie se mete. Si la escuela no hace nada o no da una sanción llegaré hasta las últimas consecuencias”, se lee en la publicación de Facebook.