Menor desaparece en el Edomex un día después de su fiesta de 15 años

Tlalnepantla, Estado de México.- El sábado 23 de febrero Daniela Dalay Hernández Rodríguez se encontraba celebrando su fiesta de 15 años en compañía de sus amigos y familiares, sin embargo, al día siguiente desapareció.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, en donde los familiares de Daniela, la buscan día y noche y levantaron la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Los padres de la menor solicitaron las cámaras de vídeo vigilancia a la Policía Municipal, colocaron letreros de búsqueda en toda la colonia y buscaron alguna pista con amigos o en las redes sociales, sin éxito hasta el momento.

A la gente que estaba en la iglesia les pregunté y unos me dijeron que no y se acercó una mujer y me dijo que ella había visto como estaban subiendo a una muchacha como yo les dije que iba vestida mi hija, que la estaban subiendo a fuerza a un carro”, dijo Zayra Rodríguez, madre de la menor desaparecida.