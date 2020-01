VIDEO: Mientras hombre arregla su auto, familia roba perro pug en Neza

Ciudad de México.- Un hombre denunció el robo de su perro pug por parte de una familia, el cual fue registrado por la cámara de seguridad de un vecino en la alcaldía Nezahualcóyotl.

En el clip se captó cómo un sujeto y su hija bajaron de un carro para llevarse al canino, mismo que se encontraba merodeando en la zona porque su dueño estaba arreglando su automóvil.

En la grabación se logró identificar las placas del auto, pero este fue comprado por otra persona, el dueño original no hizo cambio de propietario y el can no se ha podido recuperar.

Se roban a otro perro. En esta ocasión ocurrió en #CDMX #Nezahualcóyotl. Toda una familia participó para llevarse la mascota. @ultima_guila pic.twitter.com/F1eOQ4njFB — Ultimaguila. ������ (@ultima_guila) January 17, 2020