'Miss Mónica' continuará tras las rejas al negarse su libertad condicional

Ciudad de México.- El Sexto Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México rechazó la petición de libertad condicional de 'Miss Mónica', quien buscaba seguir su proceso fuera de la prisión.

El Tribunal determinó por unanimidad negar la suspensión definitiva de la directora del Colegio Rébsamen, Mónica García Villegas, esto debido a que su delito no merece prisión preventiva de oficio.

La autoridad de amparo con acierto estimó que no procede conceder la suspensión definitiva, para los efectos solicitados por la parte quejosa, esto es, para que pueda gozar de su libertad a través de medidas cautelares diferentes a la de prisión preventiva, en virtud de que el acto reclamado (") es de naturaleza negativa".

Cuando se reclama un acto negativo, como sucede en el caso a examen, no hay acto que paralizar, por lo que no procede concederla, porque la suspensión no tiene efectos restitutorios, dado que éstos son propios de la sentencia de amparo que en su caso llegue a emitirse", señaló el Colegiado.