Así operan los violadores seriales a bordo de taxis 'rosas' de CDMX

Ciudad de México.- Dos mujeres que fueron víctimas de violadores seriales concedieron una entrevista a Excélsior y explicaron el modus operandi de sus agresores.

'Celeste', cuyo nombre verdadero ha sido cambiado para su protección, detalló que la noche del jueves 20 de diciembre de 2018 tomó un taxi afuera de la estación Constitución de 1917 del Metro, pero no fue uno de base pues ya estaba cansada para hacer la larga fila.

Casi llegaba a la casa, me preparé para pagar el taxi y el chofer sacó una pistola. “Dame todas tus cosas”, le dije que sí, y entonces salió otra persona de la cajuela. El que estaba a mi lado me agarró del hombro y me agachó", dijo.