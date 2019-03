Morena propone que las mujeres porten armas de efecto pasajero

Ciudad de México.- Nazario Norberto, el diputado de Morena en el Congreso de Ciudad de México, propuso autorizar el uso de gas pimienta e inmovilizadores por razones de seguridad para darles a las mujeres un medio para defenderse ante la violencia en la vía pública y el transporte.

La iniciativa que el legislador propone para modificar el artículo 251 del Código Penal es agregarle dos párrafos que establezcan que rociadores, espolvoreadores, gasificadores, dosificadores puedan ser usados, siempre que produzcan efectos pasajeros en el organismo humano.

La propuesta también contempla que no se considere armas e instrumentos prohibidos los inmovilizadores, siempre que su uso no provoque la pérdida del conocimiento ni ponga en riesgo la vida y además que no pese más de 150 gramos.

Debe atenderse la necesidad de protección y salvaguarda de las mujeres en México, el objetivo de la presente Iniciativa es dotarlas de instrumentos que permitan hacer frente a las adversidades que actualmente enfrentan en la vía pública”, declaró Nazario Norberto.

#EnTribuna | Con el objetivo de que mujeres puedan defenderse ante ataques violentos, se propone autorizar la portación de rociadores e inmovilizadores eléctricos que produzcan efectos pasajeros y no pongan en riesgo la vida, Iniciativa del diputado @NazarioNorberto (MORENA). pic.twitter.com/45Ey4T642z — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) 12 de marzo de 2019