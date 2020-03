Mujer acusa a un Azcárraga de pegarle; sus abogados ya lo sacaron del país

Ciudad de México.- Una mujer denunció en redes sociales a Alexandro Struck Azcarraga, supuesto familiar del dueño de Grupo Radiofórmula, por haber ejercido violencia física en contra de ella.

La víctima publicó fotografías donde se le ve golpeada en la cara y cuerpo, además de que presenta marcas en el cuello por un intento de asfixia.

Las imágenes se volvieron virales, pues la acusación llega luego de la marcha del 8M y el paro del 9M contra la violencia de género.

La conductora Adela Micha reveló en su noticiario en El Heraldo Radio, que el joven agresor ya fue "sacado" del país por sus abogados para evitar ser detenido y dijo:

Yo he estado en contacto con esta joven, está descompuesta, está desencajada evidentemente… los padres no permitan que su hijo pase impunemente por esto y si hay que tratarlo pues que se trate, no es un arreglo entre particulares".