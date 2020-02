Mujer es abandonada en la central de Hermosillo por su hija; le robó 5mp

Hermosillo, Sonora.- Blanca Irene salió el sábado de El Fuerte, Sinaloa, y llegó acompañada de su hija a Hermosillo, para después tomar un autobús camino a Mexicali.

Sin embargo, la mujer de 45 años dormitó unos minutos y cuando despertó su hija había huido con 5 mil pesos que le habían dado unos familiares para su tratamiento de la vista.

Me dejó mi hija ahí sentada en la central camionera y se llevó el dinero, 5 mil pesos, y se llevó mis papeles, va rumbo a Mexicali y ese dinero me lo dio mi hermano para la ayuda para mis ojos y me dejó ahí en la central", contó la mujer llorando.