Mujer es agredida por exmarido y exsuegra por no dejarlos pasar a su casa

Texcoco, Estado de México.- Verónica Itzel, una chica originaria de Texcoco, Estado de México, fue agredida por su exesposo y exsuegra, luego de que no le permitiera entrar a su casa.

�� Una mujer denuncia violencia por parte de La familia de su ex esposo; ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía del #EDOMEX , sin embargo no ha obtenido respuestas. @kenauribe con la información. #TelediarioEnEl6 con @Carloszup y @paobarquet | https://t.co/VqUPqVgacF pic.twitter.com/BHtlR0ZqbH

La mujer relata que su expareja venía bajo los efectos del alcohol y le exigía quedarse en su casa, y al ella mostrar su negativa, el tipo comenzó al golpearla en plena calle.

Se quería quedar en mi casa, pero no lo dejé y como ya traía unas copas de más, se puso muy agresivo y me golpeó fuertemente en mi casa. Lo corrí y no se quiso ir”, reveló.