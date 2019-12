Mujer ocasiona terrible accidente en GDL y la nombran Lady Camaro

Guadalajara, Jalisco. – En redes sociales miles de internautas buscan a la mujer que al jugar una carrera de arrancones cerca del estadio Akron, causó la muerte de una persona y dejó a otras 6 heridas, se le denominó Lady Camaro.

Gracias a fotos y videos del hecho publicados en redes sociales varios usuarios creyeron haber identificado a la presunta culpable como hija de Rosalío Camarena, quien es el propietario del restaurante Mariscos El Memín.

Luego de que el hombre recibiera amenazas, se deslindó del suceso, revelando que la chica que provocó el accidente no comparte parentesco alguno con él, solamente trabajo en su establecimiento aproximadamente hace 3 años.

No es mi hija, quien aparece en los videos trabajó con nosotros hace como tres años. En internet se dice que es mi hija, pero para nada y no puedo hacerme responsable de nada. Nosotros no tenemos nada que ver con esa tragedia. Yo jamás voy a tener un coche de esos, ni mis hijas tienen un coche así. No es de nosotros”, comentó.