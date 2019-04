Mujeres asesinadas en Ecatepec eran madre e hija; tenían signos de violación

Ecatepec, Estado de México.- Las dos mujeres que fueron localizadas muertas el domingo en un predio en la colonia Lázaro Cárdenas, en el límite de Ecatepec y Acolman, fueron identificadas como Angélica de 41 años de edad, y Karla de 16 madre e hija, respectivamente.

La noche del sábado, la menor de edad hizo una transmisión en vivo a través de Facebook, en la que se observa al lado de su madre en un baile al que acudieron en la colonia Jardines de Morelos, sección Montes, cerca de donde residían.

Esa fue la última vez que las vieron con vida. Las familiares de las víctimas exigieron a las autoridades ministeriales el esclarecimiento de su muerte.

Queremos que los asesinatos no se queden impunes, queremos que las autoridades nos ayuden y que busquen a las personas responsables. Queremos justicia porque no se me hace justo, ellas no tenían problemas y no sabemos porqué esa saña con las que las mataron", denunció Rita, hermana de Angélica y tía de Karla.