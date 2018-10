Nelson Vargas: "Nunca escuché de 'El sureño' en el caso de mi hija"

Ciudad de México.- Tras la detención de Felipe ‘N’, alías 'El Sureño', presunto líder de 'Los Rojos', en Guerrero, el empresario Nelsol Vargas aseguró que en el expediente sobre el plagio y asesinato de su hija Silvia en 2007 no se menciona a este sujeto y que no fue detenido por esta investigación.

Explicó que de acuerdo con documentos de las autoridades al sospechoso no se le implica en el caso de su hija, quien fue secuestrada el 10 de septiembre de 2007 por integrantes de 'Los Rojos'.

No lo tengo registrado; nunca había escuchado este nombre. Conozco el expediente perfectamente y no menciona a Silvita en ese documento, menciona que es un integrante de Los Rojos que fue detenido, pero no menciona que es por el caso de Silvita”, aseveró.