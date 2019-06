"Ni baño, ni comida y yo embarazada": Fuga masiva en albergue de migrantes

Villahermosa, Tabasco.- Decenas de migrantes decidieron fugarse de manera masiva de un albergue llamado la Casa del Migrante, localizado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por supuestos maltratos.

Policías estatales y ministeriales coordinaron un gran operativo para intentar detener a los migrantes, quienes corrieron en todas direcciones, algunos se enfilaron a una carretera cercana. Por lo menos 80 fueron detenidos y regresados al albergue.

Algunos de ellos declararon al cuestionarles el motivo de la fuga:

Porque no nos dan atención, no nos dan comida y no nos dan solución, queremos irnos para nuestro país".