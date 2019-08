Niña es víctima de violación por parte de su tío: "Él me decía que jugáramos"

Ciudad de México.- La madre de Dulce realizó una denuncia ante las autoridades de la Ciudad de México, luego de su hija de 11 años reveló que fue víctima de abuso sexual en varias ocasiones por parte de su tío.

Tras acudir a la Agencia 2 de delitos sexuales, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en la carpeta de investigación quedó asentado el delito de violación agravado por parentesco.

Mi tío me violó, me violó a los 5, 6 y 8, un día me violó cuando fue mi cumpleaños 6. Él me decía que jugáramos un juego de mamá y papá y que a nadie le decía porque si le decía a alguien me iba a pegar o violar", narró Dulce.