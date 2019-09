Niña muere en la espera de justicia; su tío violador continúa en libertad

Ciudad de México.- Tristemente las injusticias en el país no cesan, y así fue para una niña llamada Julieta, la cual murió en la espera de que el hombre que abusó sexualmente de ella fuera arrestado.

La adolescente de 15 años de edad, se sumergió en una profunda depresión luego de que uno de sus tíos la violara.

Su padre y su hermana, fueron los que insistieron en acudir a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que se realizara la respectiva denuncia.

La menor se encontraba siempre llorando, no quería comer, no iba a la escuela y no podía dormir, por lo que su familia decidió llevarla al Hospital Fray Bernardino, donde recibiría ayuda psicológica y psiquiátrica.

El tratamiento que Julieta recibió fue en vano, pues hace unos días fue encontrada muerta, a causa de un suicidio con un lazo en el cuello.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado avances sobre la investigación del hombre que agredió sexualmente a Julieta.