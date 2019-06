Niña 'rompe' en llanto al ver que sus padres la abandonaron en gasolinera

Ciudad de México.- Una menor de 8 años fue abandonada en una gasolinera, ubicada en Santos Dumont y Eje 1 Norte, a unos metros de la terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM).



Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al llamado de un empleado quien reportó que había una niña sola y que estaba llorando. El despachador informó que la menor se encontraba sin compañía de sus tutores.



La niña de 8 años se encuentra al resguardo de policías capitalinos, quienes valoran la situación de la infante.

#LoÚltimo |



Elementos de @SSP_CDMX del Sector Arenal auxilian y resguardan a menor de edad, quien presuntamente fue olvidada por sus padres en una gasolinera en Santos Dumont y Eje 1 Norte, ya fue ingresada a la agencia del menor. #Video ������ pic.twitter.com/KoyT8CgfdH — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) 12 de junio de 2019

Extraoficialmente, se dice que la menor bajó al baño del establecimiento, los padres no se percataron y se marcharon luego de cargar gasolina; sin embargo, esto no ha sido confirmado.



Además, hasta el momento no se sabe nada de los padres que abandonaron a la niña, por lo que no se sabe si el abandono fue intencional.

⚠️Último minuto⚠️: Matrimonio que detuvo su camioneta para cargar combustible en la gasolinera de Santos Dumont y Eje 1 Norte, olvidan niña de 8 años que entró al baño. La menor está con la policía. ‼️Las autoridades tratan de localizar a sus padres. #CDMX‼️ pic.twitter.com/B7PAr9iqxB — Isidro Corro (@isidrocorro) 12 de junio de 2019