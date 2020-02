"No se qué la enamoró de México pero ya no será ginecóloga": Madre de Ximena

Puebla, Puebla.- Este lunes fue hallado el cuerpo de la estudiante colombiana Ximena Quijano Hernández, y de dos de sus compañeros, en Puebla, junto con el de un chofer de UBER en Huejotzingo, Puebla.

Por ese motivo, miles de estudiantes de Medicina de la UPAEP y de la BUAP inundaron las calles para protestar por el homicidio y exigir justicia.

La madre de Ximena Quijano, Sonia Hernández, durante entrevista, expresó su profunda tristeza, confesó que su hija amaba a México, aunque no sabe con exactitud "que la enamoró" de este país.

La señora Hernández lamentó que su hija ya no podrá cumplir su sueño de ser ginecóloga y destacó que tanto Ximena como sus compañeros:

Por su parte, el papá de la estudiante, Jorge Enrique Quijano, cuestiónó con lágrimas en los ojos, y después de cantar una lastimosa canción durtante la misa en honor a los alumnos:

Salvaron vidas porque nos contaban todo lo que hacían a diario, salvaron vidas de delincuentes también, porque resulta que la salud, los médicos y un hospital tienen que atender a cualquier persona y no le preguntan ¿usted es un delincuente o no lo es? y también salvaron vidas de delincuentes, ¿Por qué vienen estos bellacos y me les arrancan la vida?".