Ovidio Guzmán, hijo del 'Chapo' no tiene orden de aprehensión en México

Ciudad de México.- Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció que en nuestro país no existe orden de aprehensión contra Ovidio, hijo de Joaquín 'Chapo' Guzmán.

No obstante, el secretario señaló que sí hay una orden de extradición:

Hay una orden de detención con fines exclusivos de extradición, lo que significa que los delitos por los que se le acusa fueron cometidos en otro país y no en México”.

Ante las críticas de los legisladores de oposición, que incluyeron amagos de juicio político y exigencias de renuncia, les pidió no lavarse las manos ante el problema de la criminalidad que dejaron los anteriores gobiernos, un argumento que según algunos diputados está "desgastado".

El secretario de Seguridad advirtió que está muy lejos de las políticas del gobierno pactar con la delincuencia, y puntualizó que no se aseguró el inmueble en Culiacán:

Porque esta persona no tiene en nuestro país, ustedes no lo van a creer, no tiene en nuestro país orden de aprehensión”.