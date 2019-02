PGJE deslinda a esposo de Fernanda como su presunto asesino

Tijuana, Baja California.- El cuerpo de Fernanda González Serrano, de 32 años, fue encontrado semienterrado por su padre la tarde del domingo en el patio de la casa que la joven compartía con su esposo, confirmó este lunes la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En lo que va del año 28 mujeres, incluidas niñas de 8 años, han sido asesinadas en esta ciudad fronteriza.

Aunque dos elementos de la PGJE habían estado antes en el domicilio de la colonia Aeropuerto en busca de González Serrano, el reporte fue que no encontraron nada.

Fueron el padre y la hermana de la víctima quienes se empeñaran en la búsqueda, provocando una avalancha de críticas a las autoridades porque fue también en las redes sociales donde se hizo público el hallazgo.

Durante más de dos horas, el papá esperó en el patio de la casa junto al cuerpo de Fernanda la llegada de una autoridad para que fuera un equipo de periciales quien terminara de desenterrar el cuerpo. Todo ello, prácticamente fue transmitido en vivo por las redes sociales.

A Fernanda, su padre y su hermana la empezaron a buscar desde el 3 de febrero; colocaron mantas en pasos peatonales y solicitaron el apoyo de quienes navegan las redes sociales para obtener cualquier dato que los llevara a su paradero.

Agentes de la Unidad de No Localizados, dependiente de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) estuvieron en el domicilio donde vivía Fernanda, ante una serie de informaciones que recibió la familia y que notificó a las autoridades. El reporte oficial fue que no había nada.

El subprocurador Jorge Alberto Álvarez Mendoza, en conferencia de prensa habló del caso y descalificó las versiones que circulan en las redes sociales, sobre todo deslindó a la pareja de la víctima diciendo que no estaba de acuerdo con que las redes hayan juzgado y condenado a una persona. Pero tampoco ofreció algún dato que aclare lo ocurrido.

No voy ahondar en el tema y los detalles de la investigación, estamos iniciando la carpeta de investigación, tuvimos una persona lesionada con arma de fuego (en el entorno de la víctima) que cruzó a Estados Unidos, pero no sabemos si fue el mismo día que se denunció la desaparición, porque no se inició ese mismo día la carpeta de investigación”, apuntó el funcionario quien al final aclaro que “no relacionaron” los dos asuntos.