Papás de Valeria juran en su tumba dar con los responsables de su muerte

Estado de México.- La pequeña Valeria, asesinada el pasado domingo en Melchor Ocampo, fue sepultada este miércoles al medio día.

Con una misa en la parroquia de Santa María Visitación, cientos de personas despidieron el cuerpo de Valeria.

Ya no hay tranquilidad

En la iglesia ya no cabían y el atrio estaba lleno. Era la misma gente que ayudó a la familia a buscar a su hija el domingo por la noche. Desde entonces en el pueblo no ha habido tranquilidad. Se exige justicia.

Luego de la misa su cuerpo fue trasladado al panteón municipal. Adelante del cortejo iban sus compañeras de clase y familia.

Decenas de coronas de flores cerraron el paso vehicular.Después del medio día fue sepultada.

Ahí frente a su tumba sus padres juraron dar con el o los responsables

A partir de ahorita no nos vamos a despegar de la Presidencia y aferrarnos a que nos entreguen a los culpables, pero que sean los verdaderos culpables; queremos hechos, queremos pruebas y estar seguros y darles con todo a esos malditos que le hicieron esto a mi hija”, dijo Jorge Rivero, padre de Valeria.

Según las autoridades, Valeria murió asfixiada.

Valeria, vivía con sus padres y tres hermanos en esta casa, en la esquina en la calle Tlacotepito en la colonia El Mirador. El domingo por la tarde cuando salió a la tienda y las cámaras de vigilancia de una casa grabaron cuando Valeria caminaba con el presunto homicida.

El terreno baldío en donde se encontró el cuerpo de Valeria se localiza a unos 500 metros de la casa, y no esta acordonado.

El pueblo me está apoyando y como sea, al estar seguros de quien sea, todos vamos a hacer justicia. De hecho, yo no puedo, ya no puedo más”, dijo Jorge Rivero, padre de Valeria.