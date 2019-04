Paquetes de droga asegurados por la DEA incluían imagen de Pablo Escobar

Drug Bust in Harlem: 77-pounds of heroin/fentanyl seized - street value over 10-million - plus 200-thousand dollars in cash. Packages labeled after Colombian drug-lord, Pablo Escobar. More at 5:30p. @pix11news #Drugs #DrugBust #Harlem #NYC #pabloescobar @DEANEWYORKDiv pic.twitter.com/AWu5nCjKPU