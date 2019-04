"Perdí a mi hijo, mi único hijo": Relata otra sobreviviente de Minatitlán

Minatitlán, Veracruz.- Después de que 14 personas perdieran la vida en un ataque armado en Minatitlán, algunos sobrevivientes de esta masacre dan su testimonio de lo acontecido.

Durante el ataque, hombres y mujeres que se hallaban en el lugar comenzaron a buscar refugio para evitar que las balas les arrebataran la vida.

Era el cumpleaños de mi hermana, cumplía 52, yo venía del baño cuando comenzó la 'tronadera', no vi cuántos eran porque ya no salí. Perdí a mi hijo , mi único hijo , ya se imaginará el dolor que tengo de ver a mi único hijo muerto”, dijo una mujer que logró salir viva del lugar.

Los sobrevivientes narran que incluso fueron apuntados en la cabeza y obligados a mirar cómo otros asistentes a la fiesta eran asesinados.

A las viejitas que estábamos bailando nos apuntaron. Sí, mataron a varias viejitas. No sé cuántos eran, yo lo que hice fue aventarme debajo de la mesa, a mi me apuntaron, pero me encomendé a Dios y le dije: perdóname señor y que se haga tu voluntad. Se me hizo eterno, pensé que no iba a terminar. Éramos como 50, éramos puras señoras”, indicó otra mujer.