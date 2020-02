"Perdón por traerte a un mundo tan mier..": Mamá de bebé baleado en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La noche del 23 de febrero, Jesús Humberto, de apenas tres semanas de nacido fue alcanzado por las balas de un sicario y trágicamente falleció.

El bebé, quien nació el 1 de febrero, fue herido de muerte cuando estaba al interior del automóvil familiar, a un costado de una carreta de sushi, en la colonia El Ranchito, de la ciudad de Hermosillo.

Ahora, la mamá del bebé, identificada como Karina, conmovió al publicar una sentida carta que le escribió al pequeño José Humberto pidiéndole perdón:

Y añadió:

Tú no merecías esto, me dejas un gran dolor en el alma; no sé que haré sin ti, mi pequeñito, Mi Siquito. Te vuelvo a pedir perdón", recalca Karina.