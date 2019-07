Periodista, a punto de ser asesinada; su agresor sale libre con 5 mil pesos

Xalapa, Veracruz.- A través de un video en redes sociales la comunicadora veracruzana, Coquis Gómez, reveló un indignante caso pues fue agredida física y verbalmente y el culpable quedó libre tras pagar 5 mil pesos.

La periodista explicó que todo ocurrió cuando le pidió a su vecino, Josué ‘N’, que controlara a su perro rottweiler, animal que suele atacar a sus mascotas, pero el hombre la amenazó y ella dijo no tenerle miedo, por lo que comenzó a golpearla.

Coquis Gómez explicó que no solo cuenta con moretones en el rostro, brazos, piernas y abdomen, sino que la agresión le ha afectado aún más pues ella se recuperaba de una operación interna cuando fue brutalmente golpeada.

Ese hombre no sólo golpeó a una mujer, sino a una mujer con discapacidad porque yo aún no puedo caminar, me ayudaba de un bastón cuando ocurrió la agresión, pero ahora necesito una andadera. No fueron sólo los golpes, porque como si eso no fuera suficiente dañó mi recuperación y me arrebató años de calidad de vida”, añadió la comunicadora.