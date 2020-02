Periodista baleado le reclama de frente a AMLO: "Presidente nos están matando"

Ciudad de México.- El periodista mochitense Paúl Velázquez Benítez reapareció en la conferencia de prensa 'mañanera' del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El también activista fue atacado a balazos, luego de exhibir presuntos actos corruptos de Manuel Guillermo Chapman Moreno, alcalde de Ahome.

Así le reclamó a AMLO el día de hoy:

Los periodistas de investigación no somos trofeos para que los gobernantes corruptos nos anden cazando, mientras compañeros y amigos me dicen que busque el asilo político en Estados Unidos, Canadá y Europa".

Y agregó:

Yo le digo que no me quiero ir de mi país, necesitamos justicia, estoy convencido que para cambiar a México hay que estar aquí, no desde el exilio. Presidente, nos están matando, no lo olvide, por favor".