Perros abandonados pueden convertirse en semisalvajes 

Tecámac, Estado de México.- Después del ataque a mujer en Tecámac, expertos informaron que este tipo de casos son frecuentes por lo que recomiendan no darles la espalda y no correr para no despertar el instinto de cacería.

Se debe caminar de frente y si es posible con algún arma, como un palo o una piedra, debido a que han sido maltratados, tienen un recuerdo de esa condición y no atacaran.