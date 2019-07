Persona queda atrapada tras derrumbe en mina clandestina de Coahuila

Coahuila.- Un trabajador quedó atrapado después de que se presentara un presunto derrumbe en una mina ubicada en el municipio de Múzquiz, Coahuila, por lo que autoridades ya intentan rescatarlo.

La activista Cristina Auerbach denunció que se trata de un pozo que opera de manera clandestina y sin medidas de seguridad.

La mañana de este miércoles se dio a conocer que el trabajador, identificado como Juan Manuel Galván Robledo, presuntamente fue el único de un grupo de alrededor de 15 personas que no pudo salir de la mina ubicada en el ejido 'La Mota', después de que la misma se inundó mientras realizaban labores de exploración.

Estamos en Ejido La Mota, donde está atrapado Juan Manuel Galván Robledo, porque la mina es clandestina y no hay un mínimo de seguridad. El encargado Ricardo Lucio no se aparece. Es una gran injusticia que Prodemi y las Uniones de Carboneros no les importe la vida de las personas”, señaló Cristina Auerbach.