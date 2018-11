Policía es investigado tras agresión a menor de edad en Cajeme

Ciudad Obregón, Son.- “Es un muchachito muy calmado, la gente comenta muchas cosas pero en realidad no lo conocen, no había ningún motivo para que el policía lo atacara de tal manera” comentó Karla María Cota, madre de Efraín, el joven atacado por un policía municipal la noche del miércoles.

Las redes sociales se han convertido en un medio utilizado por la comunidad para compartir momentos personales, y también para mostrar su inconformidad o las injusticias a las que son sometidos, como es el caso de Gerardo Guillén, quien la noche del miércoles compartió un video en redes sociales, donde exhibía a un agente de la Policía Municipal, quien injustamente había golpeado a su sobrino Efraín de tan solo 14 años, la publicación causó diferentes reacciones entre los ciudadanos, desde comentarios apoyando y defendiendo al menor, hasta personas que apoyaban la acción ejercida por el policía.

El equipo de TRIBUNA se puso en contacto con los familiares del menor afectado, con la finalidad de conocer su versión de lo sucedido, la madre del joven, Karla María Cota, y su tía, Lilia Guillén accedieron a narrar como ocurrieron los hechos, “Nosotros estábamos en la casa, cuando llegaron unos vecinos a decirnos que un policía había golpeado a Efraín y lo tenía tumbado en el suelo, nos fuimos rápido al bulevar Las Torres, en la colonia Libertad para ver que estaba pasando” relató Lilia Guillén.

Minutos antes, Gerardo Guillén, tío de Efraín, le pidió que guardara la motocicleta en el patio trasero de su domicilio, por lo que el muchacho aprovechó y le dio vuelta a la manzana, tomando el bulevar Las Torres, “Yo iba despacio por el bulevar, y había unas llantas al lado del camino y frené un poco para sacarles la vuelta, y de repente me golpearon y caí de la moto, me dolía mucho la cara, cuando me toqué la nariz mis manos se llenaron de sangre y comencé a pedir ayuda, pero el policía me tenía contra el suelo y no dejaba que me levantara” relató el menor Efraín mientras estaba al lado de su madre.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya tomó cartas en el asunto, y el área de Asuntos Internos se encuentra investigando el caso, el agente Juan Carlos Soberanes, se encuentra actualmente en servicios administrativos, y no estará en contacto con la ciudadanía en lo que se investiga este caso. El comandante Francisco Cano Castro afirma que están en disposición de dar seguimiento a este caso.