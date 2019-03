Policías suben a patrulla a joven que grababa un accidente en Puebla

Puebla, Puebla.- En redes sociales circula un video en el que un joven es detenido por dos policías, mientras una mujer y otras personas intenta impedir que lo llevaran ante la justicia.

De acuerdo con el portal Sin Embargo, las autoridades detuvieron al joven porque este comenzó a tomar fotografías de un accidente de coche que había ocurrido.

Según expuso la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSPP) en Twitter, los policias resguardaron el área del accidente en el que una persona había resultado herida y el joven insistía en cruzar ese perímetro para captar el suceso.

Después de advertirle que no lo hiciera, el muchacho siguió grabando y por ello se indica que lo detuvieron, no sin antes forcejear con la gente que no dejaba que lo subieran a la patrulla.

Segun testimonios de algunos de los testigos dijeron que hubo abuso de poder de parte de los policías.