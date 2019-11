Por si falta violencia, surgen 3 nuevos grupos criminales en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- El secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua advirtió que se han detectado tres nuevos grupos criminales a los cuales se les señala como responsables de los recientes homicidios y la ola de violencia que azota la entidad.

Son tres nuevos grupos, pero yo no les voy a dar publicidad, ni voy a decir los nombres. Yo no soy vocero del crimen, ni lo seré. Mi chamba es proteger a la gente, no a los criminales, ni darles promoción".